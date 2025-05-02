

В апреле 2025 года уровень инфляции в Грузии составил 0,2%

02.05.2025 12:46





В апреле 2025 года уровень инфляции в Грузии по сравнению с предыдущим месяцем составил 0,2%, а годовой уровень инфляции — 3,4%, сообщает Национальная служба статистики Грузии. Как указано в сообщении, опубликованном «Грузстатом», базовая инфляция в апреле 2025 года составила 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и годовая базовая инфляция без учета табака также была определена на уровне 2,3%.



«На формирование месячного уровня инфляции основное влияние оказало изменение цен в следующих группах: в группе продовольственные товары и безалкогольные напитки цены выросли на 0,4%, что отразилось на месячной инфляции на 0,18 процентных пункта.



Цены выросли в следующих подгруппах:



Фрукты и виноград (5,2%), хлеб и хлебобулочные изделия (2,2%), кофе, чай и какао (1,9%), рыба (1,5%), масло и жиры (1,5%), мясо и мясопродукты (0,2%), сахар, джем и другие сладости (0,2%).



Снизились цены в следующих подгруппах:



Овощи и зелень (-2,1%), молоко, сыр и яйца (-1,5%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (-1,2%);



Одежда и обувь: цены в группе выросли на 1,5, что отразилось на месячной инфляции на 0,07 процентных пункта. Цены выросли на одежду (2,3 %).



Здравоохранение: Цены в группе выросли на 0,4%, что повлияло на месячную инфляцию на 0,04 процентных пункта, по подгруппам:



Амбулаторные медицинские услуги (0,7%), медицинские изделия, оборудование и принадлежности (0,5%) и больничные услуги (0,3%).



Цены в транспортной группе снизились на 1,0%, что отразилось на месячной инфляции на -0,11 процентных пункта.



Снизились цены на эксплуатацию личного автотранспорта (-1,9%) и на покупку автотранспорта (-0,2%). Выросли цены на транспортные услуги (на 1,3%).



Что касается формирования годовой инфляции, то на нее наибольшее влияние оказали изменения цен в следующих группах:



Цены в группе «Продукты питания и безалкогольные напитки» выросли на 7,0 процента, что отразилось на годовой инфляции на 2,43 процентных пункта. Цены выросли на следующие подгруппы:



Масло и жиры (18,2%), овощи и фрукты (16,5%), кофе, чай и какао (15,7%), сахар, джем и другие сладости (11,0%), хлеб и хлебобулочные изделия (8,3%), минеральная и родниковая вода, безалкогольные напитки и натуральные соки (8,0%), рыба (6,1%), молоко, сыр и яйца (5,5%), мясо и мясопродукты (0,7%).



Снизились цены на фрукты и виноград (-8,3%).



Здравоохранение: цены в группе выросли на 9,2%, что отразилось на годовой инфляции на 0,77 процентных пункта.



Цены выросли в подгруппах амбулаторных медицинских услуг (9,5%), медицинских изделий, оборудования и принадлежностей (8,9%), а также больничных услуг (7,6%).



Цены в различных группах товаров и услуг выросли на 6,1%, что отразилось в общем индексе на 0,3 процентных пункта. Цены выросли в основном в следующих подгруппах: личные предметы, не включенные в другие категории (20,0%), страхование (8,7%), финансовые услуги (5,4%), средства личной гигиены (3,2%).



Коммуникации: Цены в группе снизились на 12,4 процента, что отразилось на годовой инфляции в -0,46 процентных пункта», — говорится в сообщении.





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