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Глава Минздрава: Отчет Всемирного банка - холодный душ для оппозиционеров
02.05.2025 13:40
«Отчёт Всемирного банка — это холодный душ для оппозиционеров, которые пытаются утвердить мнение, будто Грузия неуспешна», — заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.
Михаилу Сарджвеладзе задали вопрос по поводу отчёта Всемирного банка, в котором политика Грузии в сфере борьбы с бедностью и неравенством оценивается положительно, чему способствуют высокий экономический рост и сильная социально-экономическая политика.
По словам Сарджвеладзе, важно, чтобы положительная динамика экономических показателей страны служила благополучию каждого гражданина.
«Это чрезвычайно важная новость. Мы можем говорить на основе фактов и доказательств, что у Грузии сегодня не просто экономический рост, а рост, который действительно служит благополучию каждого гражданина. Очень важно, чтобы положительная динамика экономических показателей страны приносила пользу каждому. Поэтому я считаю, что эта положительная динамика однозначно заслуживает положительной оценки.
К счастью для одних и, одновременно, к сожалению для других, это является холодным душем для оппозиционно настроенных экспертов и политиков, которые постоянно пытаются утвердить мнение, будто Грузия терпит неудачу в политике, экономике или социальной сфере. Все хорошо видят, что факты и доказательства свидетельствуют: Грузия движется по пути развития. Это выражается не только в экономических показателях, но и в справедливом распределении этих результатов. Об этом свидетельствуют многочисленные индексы и доказательства», — отметил Сарджвеладзе.
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