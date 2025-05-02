

Грузия на 73-м месте по доходу на душу населения по PPP

02.05.2025 17:30





По паритету покупательной способности (PPP) доход на душу населения в Грузии в 2024 году составил 28 258 долларов США, что поставило страну на 73-е место из 191 страны в рейтинге Международного валютного фонда (МВФ).



Об этом говорится в докладе фонда «Перспективы развития мировой экономики», озаглавленном «Критический момент на фоне изменений в политике».



ВВП, измеряемый по PPP-доходу, рассматривает доход страны с точки зрения его покупательной способности, и, как правило, покупательная способность дохода в бедных странах всегда выше, где цены ниже, чем в странах с высоким уровнем дохода. Например, согласно исследованию МВФ, покупательная способность 1 доллара, потраченного в Грузии, в 3 раза выше, чем 1 доллара, потраченного в США.



Для сравнения: если среднегодовой доход на душу населения в Грузии составляет 28 258 долларов США по паритету покупательной способности, то в номинальном выражении эта сумма значительно ниже и составляет 9 142 доллара США.



В 2023 году Грузия также занимала 77-е место, хотя ее среднегодовой доход по PPP на душу населения был немного ниже — 24 932 доллара США.



В своем прогнозе на этот год МВФ увеличивает доход Грузии на душу населения по паритету покупательной способности до 30 750 долларов США.





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