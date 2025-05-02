

The Independent публикует статью о туристическом потенциале Грузии

02.05.2025 20:00





Британское издание The Independent публикует статью о туристическом потенциале Грузии.



Независимый журналист Шон Молтон посетил Грузию в рамках пресс-тура Национальной администрации туризма.



Шон Молтон рассказывает читателям издания о новых прямых рейсах из Лондона в Тбилиси и о том, что ждет путешественников по прибытии в грузинскую столицу.



«Небольшая страна, расположенная на перекрестке Европы и Азии, Грузия является родиной старейшего вина в мире. Грузия отличается своей богатой природой, побережьем Черного моря и Кавказскими горами. Основанный в V веке, Тбилиси известен своей разнообразной архитектурой, отражающей его бурную историю, которая включает в себя средневековую, неоклассическую и советскую эпохи. Если вы планируете посетить Тбилиси, вы можете ознакомиться с моими избранными достопримечательностями», — пишет Шон Молтон и знакомит читателя статьи — с базаром, Тбилисским художественным музеем, памятником Зураба Церетели — Грузинская хроника, Театром марионеток Резо Габриадзе и Часовая башней, баней Чрели и грузинской кухней.



«Этой весной две авиакомпании связали Лондон с сердцем Кавказа, Тбилиси. British Airways выполняет четыре рейса в неделю из аэропорта Хитроу, а EasyJet летает дважды в неделю из аэропорта Лутон», — пишет независимый журналист.





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