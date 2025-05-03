|
|
|
Узбекская Fly Khiva доставила первых пассажиров из Ташкента в Тбилиси
03.05.2025 19:54
Узбекская авиакомпания Fly Khiva начала полёты в Тбилисский международный аэропорт. Информацию распространяет компания TAV Georgia, оператор международных аэропортов Тбилиси и Батуми.
Как говорится в информации, авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Тбилиси-Ташкент два раза в неделю — по средам и субботам.
Авиакомпания сегодня доставила первых пассажиров из столицы Узбекистана в Тбилиси на самолете Boeing 757-300.
«По результатам текущих переговоров с TAV Georgia авиакомпания Fly Khiva планирует с июня 2025 года начать работу также в международном аэропорту Батуми. Рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.
В 2025 году в Тбилисском международном аэропорту начнут оперировать восемь новых авиакомпаний, а в Батумском международном аэропорту — две», — отмечается в информации.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна