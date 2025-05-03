

Узбекская Fly Khiva доставила первых пассажиров из Ташкента в Тбилиси

03.05.2025 19:54





Узбекская авиакомпания Fly Khiva начала полёты в Тбилисский международный аэропорт. Информацию распространяет компания TAV Georgia, оператор международных аэропортов Тбилиси и Батуми.



Как говорится в информации, авиакомпания будет выполнять рейсы по маршруту Ташкент-Тбилиси-Ташкент два раза в неделю — по средам и субботам.



Авиакомпания сегодня доставила первых пассажиров из столицы Узбекистана в Тбилиси на самолете Boeing 757-300.



«По результатам текущих переговоров с TAV Georgia авиакомпания Fly Khiva планирует с июня 2025 года начать работу также в международном аэропорту Батуми. Рейсы по маршруту Ташкент-Батуми-Ташкент будут выполняться два раза в неделю — по четвергам и воскресеньям.



В 2025 году в Тбилисском международном аэропорту начнут оперировать восемь новых авиакомпаний, а в Батумском международном аэропорту — две», — отмечается в информации.







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