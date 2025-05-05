

Министр финансов Грузии встретился с президентом Азиатского банка развития

05.05.2025 11:26





Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили встретился с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой. С грузинской стороны во встрече наряду с министром финансов приняла участие заместитель министра Екатерина Гунцадзе.



Стороны рассмотрели вопросы сотрудничества Грузии с Азиатским банком развития. Лаша Хуцишвили еще раз поздравил Масато Канду с назначением на пост президента АБР в феврале этого года и пожелал ему успехов в работе.



В ходе разговора обсуждались достигнутые Грузией за последние годы успехи, важность высоких темпов экономического роста и стабильных макроэкономических показателей, также проекты, поддержанные банком в различных секторах экономики, которые способствовали росту экономики страны. Президент банка подчеркнул важную роль Грузии в контексте регионального и многостороннего сотрудничества и выразил надежду, что история успешного сотрудничества Грузии и Азиатского банка развития продолжится и в будущем.



Азиатский банк развития является важным международным финансовым институтом-партнером нашей страны. Инвестиции банка с момента вступления Грузии в 2007 году превысили 5 миллиардов долларов США. В этом году 58-е ежегодное заседание Азиатского банка развития (АБР) проходит в Милане, Италия.







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