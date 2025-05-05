

Хуцишвили: АБР выразил готовность продолжить и расширить финансирование

05.05.2025 12:59





Министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что Азиатский банк развития (АБР) выразил готовность продолжить и ещё больше расширить финансирование как государственных, так и частных проектов в Грузии.



Об этом он заявил после встречи с президентом АБР Масато Кандой.



По его словам, на встрече обсуждались все проекты, которые реализуются в Грузии при поддержке Азиатского банка развития.



Министр отметил, что президент банка подчеркнул благоприятную экономическую среду в стране, высокий темп экономического роста и макроэкономическую стабильность — ключевые факторы для привлечения финансирования.



«АБР связывает с Грузией очень важное сотрудничество. Объём портфеля банка в нашей стране составляет около 5,1 миллиарда долларов США, и в этом направлении существуют амбициозные планы на будущее — для того чтобы увеличить инвестиции в нашу страну и способствовать созданию рабочих мест. Это один из главных приоритетов банка не только в Грузии, но и в целом в регионе», — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





