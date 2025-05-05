

«Кувшины Рике» проданы недавно созданной компании

05.05.2025 17:20





Бизнесмен Давид Хидашели продал «Кувшины Рике». Согласно выписке из государственного реестра, владельцем является ООО «Рике Дом».



Как пишет BPN, в предпринимательском реестре видно, что «Рике Дом» зарегистрирована в марте 2025 года. 100% доля компании принадлежит обществу с ограниченной ответственностью «Н.Г.Б.», директор «Рике Дом» - Михаил Ткешелашвили. В свою очередь владелец и директор ООО «Н.Г.Б.» - Торнике Копалиани.



Согласно реестру недвижимости, новый владелец должен выплатить ее стоимость в порядке рассрочки. «Покупатель не имеет права нагружать предмет купли-продажи ипотекой без согласия продавца до уплаты покупной цены», — говорится в договоре.



Напомним, что «Кувшины Рике», которые неоднократно выставлялись государством на аукцион, в марте 2022 года были приобретены компанией GLOBAL VICTORY TRUST, связанной с бизнесменом Давидом Хидашели, за 10 020 000 лари. Компания бизнесмена до 24 марта 2025 года должна была инвестировать 20 миллионов лари и открыть там музей вина, цифрового искусства и технологий.



Однако уже в декабре 2022 года сам бизнесмен объявил, что продает 50% объекта, однако до сих пор «Кувшины Рике» по-прежнему полностью находились в его собственности.





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