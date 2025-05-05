

Грузия продолжает успешное сотрудничество с АБР - министр финансов

05.05.2025 22:35





Мы верим в будущее сотрудничество Грузии и АБР в приоритетных сферах, — заявил министр финансов Лаша Хуцишвили в ходе выступления на бизнес сессии Азиатского банка развития.



По его словам, портфель сотрудничества Грузии с АБР составляет около 5,1 млрд долларов, которые направлены как в публичный, так и в частный сектор.



«Грузия продолжает успешное партнерство с банком посредством диверсифицированного портфеля (около 5,1 млрд долларов) для публичного и частного секторов. Мы верим в будущее сотрудничество Грузии и АБР в приоритетных сферах. Энергетическая безопасность и независимость; с увеличением производства возобновляемой энергии; обеспечение энергетической безопасности с помощью сберегающих батарей; проект подводных кабелей в Черном море; инфраструктура дорожной и цифровой связи; инфраструктура водоснабжения и муниципального обслуживания; реформа корпоративного управления; инвестиции в человеческий капитал и внедрение инноваций, таких как искусственный интеллект, - приоритетные направления нашей повестки дня», — сказал Лаша Хуцишвили.



Напомним, что 58-е ежегодные заседания проходят в Милане 4 - 7 мая. Основная тема встречи этого года — «Обмен опытом, построение будущего».



Как сообщает корреспондент «Интерпрессньюс» из Милана, сегодня состоялась церемония открытия Совета управляющих, этим рабочие заседания объявлены официально открытыми.



Заявление от имени Грузии на бизнес сессии Совета управляющих сделал министр финансов Лаша Хуцишвили.





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