|
|
|
Archi опровергла причастность к покупке «кувшинов Рике»
05.05.2025 23:15
Девелоперская компания Archi отреагировала на информацию, согласно которой Торнике Копалиани, финансовый менеджер компании, стал собственником «кувшинов Рике».
Archi утверждает, что ни она, ни кто-либо из ее сотрудников не имеют никакого отношения к покупке этого объекта в парке Рике в старой части Тбилиси.
«У компании Archi действительно есть сотрудник — директор финансового департамента Торнике Копалиани, но он не является тем человеком, который связан с покупкой «кувшинов Рике».
Компания Archi не участвовала и не будет участвовать в процессе продажи «кувшинов Рике».
Просим СМИ и общество воздержаться от распространения любой ложной информации», — говорится в заявлении.
Напомним, глава НПО «Центр гражданского участия» Ираклий Абесадзе опубликовал пост, где заявил, что т.н. «кувшины Рике» (объект находится в парке Рике, старой части Тбилиси — ред.) снова проданы. На этом этапе владельцем является компания Rike Dom, директором которой является Михаил Ткешелашвили — сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена Грузии. Ткешелашвили, сообщает НПО, является управляющим долями в бизнесе депутата от «Грузинской мечты» Георгия Барвенашвили. А собственником объекта является N.G.B. — собственник <в компании> Торнике Копалиани, который является финансовым менеджером компании-застройщика Archi Group.
Источник:
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна