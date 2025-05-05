

Archi опровергла причастность к покупке «кувшинов Рике»

05.05.2025 23:15





Девелоперская компания Archi отреагировала на информацию, согласно которой Торнике Копалиани, финансовый менеджер компании, стал собственником «кувшинов Рике».



Archi утверждает, что ни она, ни кто-либо из ее сотрудников не имеют никакого отношения к покупке этого объекта в парке Рике в старой части Тбилиси.



«У компании Archi действительно есть сотрудник — директор финансового департамента Торнике Копалиани, но он не является тем человеком, который связан с покупкой «кувшинов Рике».



Компания Archi не участвовала и не будет участвовать в процессе продажи «кувшинов Рике».



Просим СМИ и общество воздержаться от распространения любой ложной информации», — говорится в заявлении.



Напомним, глава НПО «Центр гражданского участия» Ираклий Абесадзе опубликовал пост, где заявил, что т.н. «кувшины Рике» (объект находится в парке Рике, старой части Тбилиси — ред.) снова проданы. На этом этапе владельцем является компания Rike Dom, директором которой является Михаил Ткешелашвили — сотрудник аппарата бизнес-омбудсмена Грузии. Ткешелашвили, сообщает НПО, является управляющим долями в бизнесе депутата от «Грузинской мечты» Георгия Барвенашвили. А собственником объекта является N.G.B. — собственник <в компании> Торнике Копалиани, который является финансовым менеджером компании-застройщика Archi Group.



Источник: SOVA

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