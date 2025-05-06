

Грузия снова становится зависимой от российского газа?

06.05.2025 18:46





По данным Национальной службы статистики Грузии (Грузстат), в первом квартале 2025 года стоимость закупленного российского газа впервые за почти два десятилетия превысила стоимость азербайджанского.



Согласно информации, опубликованной на сайте Грузстата, с января по март Грузия заплатила за российский газ 100,6 млн долларов, тогда как за азербайджанский — 82,4 млн долларов.



Данные об объёмах поставляемого газа на сайте не публикуются. Однако, предположительно, импорт азербайджанского газа по объёму превышает российский благодаря льготным ценам, предоставляемым в том числе в рамках транзита азербайджанского газа в Турцию и страны ЕС.



В последние годы закупки российского газа увеличились. В Министерстве экономики заявляли, что импортируемый у «Газпрома» газ используется исключительно в коммерческом секторе, а газоснабжение населения не зависит от поставок из России.





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