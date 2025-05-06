

Батумский бульвар готовят к летнему туристическому сезону

06.05.2025 19:43





В Батуми в интенсивном режиме идут подготовительные работы к летнему туристическому сезону. Проекты охватывают несколько направлений:



• Обновление пляжной инфраструктуры: на побережье устанавливаются модернизированные кабинки для переодевания, душевые и деревянные настилы к морю.



• Реконструкция спортивных зон и строительство баскетбольной площадки: на территории старого и нового бульвара обустраиваются тренажёрные зоны с профессиональным спортинвентарём. Рядом с озером Ардаган появится новая баскетбольная площадка с резиновым покрытием и дополнительными спортивными элементами.



• Новые рекреационные зоны: рядом с «Аквапарком» в новом бульваре стартовал проект по созданию зелёного сквера на 3000 кв.м. Планируется высадка многолетних деревьев, установка зон отдыха, вазонов и навесов с современной парковой инфраструктурой.



• Ремонт прогулочных дорожек: благоустраивается участок вдоль улицы Деметре Тавадебули на площади 2750 кв.м — укладываются новые плиты и бордюры.



• Улучшение системы освещения: в новом бульваре устанавливается новая сеть уличного освещения.



• Реставрация скульптур и садового инвентаря: в планах также обновление существующих арт-объектов и малых архитектурных форм.



Уже к началу туристического сезона Бульвар Батуми будет полностью готов принимать гостей — как местных жителей, так и иностранных туристов — в безопасной и комфортной обстановке.





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