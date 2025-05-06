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Национальная администрация туризма Грузии заключила контракт с международным медиахолдингом Conde Nast


06.05.2025   21:06


Национальная администрация туризма Грузии заключила контракт с международным медиахолдингом Conde Nast. В сотрудничество входит публикация рекламных статей в Vogue и GQ. Стоимость договора составляет 44 840 евро, — рассказывает Business Media.

При этом контракт подписан до декабря 2025 года и включает другие маркетинговые кампании.

В Vogue уже вышла публикация «Лучший путеводитель по знакомству с Грузией и её сокровищами за одну неделю». В статье описывается природа, кухня, вино и туристические достопримечательности Грузии.

Conde Nast — международная медиакомпания, основанная в 1909 году со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Холдингу принадлежат такие известные издания, как Vogue, New Yorker, Vanity Fair, GQ, Tatler и другие журналы.

В апреле администрация туризма Грузии отчиталась (https://t.me/financeingeorgia/2414) о рекордных доходах от туризма в первом квартале 2025 года, а именно $826 млн, что на 2,3% больше, чем годом ранее.

Всего первые три месяца этого года страну посетило 1 157 347 иностранных гостей. Большая часть — из России, Израиля и Турции.


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