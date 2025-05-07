

Лаша Хуцишвили: Грузия может сотрудничать с ADB по строительству инфраструктуры порта Анаклия

07.05.2025 11:01





Грузия возможно будет сотрудничать с Азиатским банком развития (ADB) в строительстве наземной инфраструктуры порта Анаклия, сообщил в интервью информационному интернет-изданию InterpressNews Лаша Хуцишвили – министр финансов, чью легитимность не признает пятый президент, оппозиция и значительная часть общественности. Хуцишвили не исключает сотрудничества с и другими финансовыми институтами, заинтересованными в инвестициях в наземную инфраструктуру порта. Однако в то же время он отмечает, что на данном этапе Азиатский банк развития выражает желание предоставить Грузии суверенный кредит, который государство включит в контрольный пакет наземной инфраструктуры порта Анаклия.



«Порт Анаклия финансируется из бюджета. На первом этапе мы приступили к развитию водной инфраструктуры. На это уже выделено 220 миллионов лари. Необходимые средства будут добавлены к этой сумме в последующие годы. Важно отметить, что водная инфраструктура будет на 100% принадлежать государству. Вторая часть включает в себя наземную инфраструктуру порта Анаклия, где государство ищет партнера. Этот партнер войдет в 49%, а у государства будет контрольный пакет акций — 51%.



ADB готов предоставить финансирование государству, а затем государство внесет эту сумму в рамках своего контрольного пакета акций в размере 51%. Естественно, это потом регулируется кредитными отношениями между государством и финансовыми институтами…



Хочу отметить, что порт Анаклия – это чисто грузинский порт и по-другому его назвать нельзя. У нас вообще такое сотрудничество с ADB и другими финансовыми институтами – во всех проектах, которые реализуются с суверенным финансированием, гарантом выступает государство, государство получает заемное финансирование и, соответственно, эти средства расходуются из госбюджета. Азиатский банк развития, как таковой, не будет участником проекта», — заявил Лаша Хуцишвили.



Напомним, строительство морской инфраструктуры порта Анаклия осуществляет бельгийская компания Jan De Nul, победившая в международном тендере. По данным Минэкономики, работы по углублению акватории порта и строительству пирса в Анаклии проведет одна из крупнейших в мире европейских компаний. Порт планирует принять первое судно в 2029 году.





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