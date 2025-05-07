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Грузия заняла 37-е место в Индексе богатства Института предпринимательства Варшавы
07.05.2025 11:26
Грузия впервые вошла в Индекс богатства 2025 года, составленный Институтом предпринимательства Варшавы, и заняла 37-е место среди 40 стран.
В отличие от традиционного ВВП, индекс оценивает не только размер экономики, но и качество государственных расходов — в таких сферах, как оборона, безопасность, инфраструктура, здравоохранение, высшее образование и охрана окружающей среды.
В расчёт также принимается уровень демократии, включая свободу слова, прессы и собраний. Индекс рассматривает благосостояние на душу населения, учитывая как частные, так и государственные расходы.
Лидерами рейтинга стали:
1. Ирландия
2. Швейцария
3. Норвегия
Индекс охватывает страны Евросоюза, а также членов ОЭСР (OECD). Включение Грузии в рейтинг в 2025 году стало важным шагом в международной экономической оценке страны.
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