

Генеральным директором «Грузинской железной дороги» назначен Лаша Абашидзе

07.05.2025 12:47





Новым генеральным директором «Грузинской железной дороги» назначен Лаша Абашидзе. Как пишет BPN, соответствующее изменение уже отражено в Публичном реестре.



Как указано в решении Наблюдательного совета железной дороги от 7 мая, Давид Перадзе освобожден от должности генерального директора железной дороги, а вместо него новым директором избран Лаша Абашидзе.



Напомним, что Лаша Абашидзе был заместителем Давида Нармания во время его пребывания на посту мэра. Он также руководил администрацией Георгия Маргвелашвили во время его президентства.





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