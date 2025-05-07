

Нацбанк сохранил ставку монетарной политики без изменений на уровне 8,0%

07.05.2025 12:55





Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании, состоявшемся 7 мая 2025 года, принял решение сохранить без изменений ставку монетарной политики (ставку рефинансирования), которая составляет 8%.



Согласно базовому сценарию НБГ, разработанному с учётом глобально возросшей неопределённости, местных тенденций и ожиданий на финансовом рынке, в 2025 году инфляция временно превысит целевой показатель и в среднесрочной перспективе стабилизируется на уровне около 3%.



На фоне относительно медленной нормализации фундаментальных факторов в экономике и сохраняющегося высокого экономического роста, в базовом сценарии пересмотрен прогноз роста реального ВВП в 2025 году с 5% до 6,7%. В долгосрочной перспективе ожидается стабилизация роста на уровне потенциального показателя — около 5%.



Комитет по монетарной политике посчитал оптимальным сохранить осторожный подход к дальнейшей нормализации процентной ставки и оставил ставку монетарной политики на прежнем уровне — 8%. Дальнейшие изменения ставки будут зависеть от анализа рисков и основанных на нём обновлённых макроэкономических прогнозов.



Национальный банк Грузии будет использовать все инструменты для обеспечения ценовой стабильности, что означает, что общий уровень цен в среднесрочной перспективе будет близок к 3%.



Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 18 июня 2025 года.







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