

Председателем партии «Грузинская мечта» будет Ираклий Кобахидзе

07.05.2025 14:17





Партию «Грузинская мечта» возглавит Ираклий Кобахидзе. Кандидатура Кобахидзе была выдвинута политсоветом партии, на пост председателя его утвердит съезд, который в эти минуты проходит в гостинице «Параграф».



Для поддержки съезду будет также представлен обновленный состав политического совета «Грузинской мечты».



Должность председателя партии «Грузинская мечта» стала вакантной после того, как Ираклий Гарибашвили принял решение уйти из партии и политики. Соответствующее заявление Гарибашвили сделал 25 апреля.





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