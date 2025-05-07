

Более 18% населения Грузии живет на соцпособия

07.05.2025 15:16





В 2024 году социальную помощь в Грузии получали 671,3 тыс. человек, что составляет 18,1% населения страны. Такие данные приводит Национальная служба статистики «Сакстат».



По сравнению с предыдущим годом доля получателей выросла на 0,4%. За последние пять лет число нуждающихся увеличилось почти на 39%.



По данным профильного агентства Минздрава Грузии, из общего числа получателей помощи 222,6 тысячи человек охвачены госпрограммой содействия занятости. Речь идет, в том числе, о подпрограмме «Трудоустройство социально незащищенных лиц», в рамках которой в период с 2022 по 2024 год в частном секторе официально трудоустроили 32,8 тыс. человек.



За тот же период еще 39,7 тысячи социально уязвимых благодаря помощи агентства были заняты на общественных работах.



Госпрограмма позволяет получателям социальной помощи сохранить выплаты от государства, несмотря на трудоустройство. За выполненные работы они ежемесячно получают 300 лари (около 110 долларов) в дополнение к пособиям.





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