

Сигары и сигариллы, возможно, будут продаваться без стандартизированной упаковки

07.05.2025 19:21





Сигары и сигариллы, возможно, будут продаваться в Грузии без стандартизированной упаковки.



Соответствующую законодательную инициативу внесла в парламент бизнес-омбудсмен Нино Кветенадзе.



Продажа сигарет, сигарилл и сигар с 1 апреля возможна в Грузии только в простой стандартизированной упаковке непривлекательного вида. Все пачки должны быть одинаковыми, грязно-коричневого цвета, чтобы снизить их привлекательность в глазах курильщиков.



К бизнес-омбудсмену обратились представители компаний-импортеров, которые говорят о том, что грузинский рынок сигар и сигарилл слишком мал для того, чтобы делать для них специальную упаковку. Это означает, что известные бренды будут уходить с рынка.



Вопрос выносится на обсуждение комитета по отраслевой экономике.





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