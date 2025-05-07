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Сигары и сигариллы, возможно, будут продаваться без стандартизированной упаковки


07.05.2025   19:21


Сигары и сигариллы, возможно, будут продаваться в Грузии без стандартизированной упаковки.

Соответствующую законодательную инициативу внесла в парламент бизнес-омбудсмен Нино Кветенадзе.

Продажа сигарет, сигарилл и сигар с 1 апреля возможна в Грузии только в простой стандартизированной упаковке непривлекательного вида. Все пачки должны быть одинаковыми, грязно-коричневого цвета, чтобы снизить их привлекательность в глазах курильщиков.

К бизнес-омбудсмену обратились представители компаний-импортеров, которые говорят о том, что грузинский рынок сигар и сигарилл слишком мал для того, чтобы делать для них специальную упаковку. Это означает, что известные бренды будут уходить с рынка.

Вопрос выносится на обсуждение комитета по отраслевой экономике.


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