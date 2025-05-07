|
|
|
Сигары и сигариллы, возможно, будут продаваться без стандартизированной упаковки
07.05.2025 19:21
Сигары и сигариллы, возможно, будут продаваться в Грузии без стандартизированной упаковки.
Соответствующую законодательную инициативу внесла в парламент бизнес-омбудсмен Нино Кветенадзе.
Продажа сигарет, сигарилл и сигар с 1 апреля возможна в Грузии только в простой стандартизированной упаковке непривлекательного вида. Все пачки должны быть одинаковыми, грязно-коричневого цвета, чтобы снизить их привлекательность в глазах курильщиков.
К бизнес-омбудсмену обратились представители компаний-импортеров, которые говорят о том, что грузинский рынок сигар и сигарилл слишком мал для того, чтобы делать для них специальную упаковку. Это означает, что известные бренды будут уходить с рынка.
Вопрос выносится на обсуждение комитета по отраслевой экономике.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна