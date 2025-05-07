

Впервые за 18 лет Грузия заплатила за российский газ больше, чем за азербайджанский

07.05.2025 20:54





Впервые за 18 лет Грузия в первом квартале 2025 года заплатила за российский природный газ больше, чем за азербайджанский, сообщает Тбилисская служба Радио Свобода со ссылкой на Службу статистики Грузии.



По данным Службы статистики, в первом квартале 2025 года Грузия импортировала природного газа на общую сумму 183,05 млн долларов США. Из этой суммы 100,6 млн долларов США пришлось на российский газ, а 82,4 млн долларов США — на азербайджанский газ. Информация об объемах закупленного газа на сайте не публикуется.



Данное изменение свидетельствует о существенном изменении долгосрочной тенденции постепенного роста доли российского газа в последние годы. До 2007 года Россия была основным поставщиком природного газа в Грузию. Однако после запуска трубопровода Баку-Тбилиси-Эрзурум в 2006 году, шпионского скандала между Грузией и Россией в 2006 году и войны в августе 2008 года Грузия переключила свое внимание на азербайджанский рынок.



К 2009 году импорт азербайджанского газа превысил импорт российского. В том году Грузия импортировала природный газ на сумму 73,9 млн долларов США — 43 млн долларов США из Азербайджана и 30,9 млн долларов США из России. Из них российский газ составил 42% от общего объема, а в этом году этот показатель вырос до 55%.





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