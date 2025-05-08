

В Грузии за три года запретили играть в казино еще почти 27 тыс. человек

08.05.2025 09:51





В Грузии около 26,7 тысячи человек включили дополнительно в реестр лиц, которым запрещено играть в азартные игры, с момента его создания в 2022 году. Об этом сообщает Служба доходов Минфина Грузии.



В частности, 58 человек оказались в списках на основании постановления судьи, а 26 597 – по личному заявлению.



Еще 1 503 989 человек автоматически попали в реестр сразу после начала его работы 1 марта 2022 года. Помимо лудоманов, это тысячи соцнезащищенных, чиновников и лиц до 25 лет.



В 2022 году в Грузии ужесточили закон, который контролирует работу казино, тотализаторов, слот-клубов. Тогда же появилась база лиц, которым запрещается играть в онлайн-казино, делать ставки в тотализаторах и так далее.



Доступ к азартным играм конкретному человеку через суд может ограничить даже член семьи. Зависимый также может попросить об ограничении лично. В последнее время процесс значительно упростили. На сайте Службы доходов гражданин может оформить самозапрет за несколько минут, указав свои личные данные.





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