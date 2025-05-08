

С начала года международные аэропорты Грузии обслужили рекордное количество пассажиров - Квривишвили

08.05.2025 12:51





«Первые четыре месяца этого года были особенно успешными для грузинской авиационной промышленности. Все три международных аэропорта обслужили около 2 миллионов 200 тысяч пассажиров, что на 13 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Важно, что эти данные являются историческим максимумом для авиационной отрасли нашей страны», — заявила заместитель министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили.



Как отметил замминистра, количество рейсов, выполняемых в аэропортах Грузии, также увеличилось, рост составил 16 процентов.



«Это доказательство того, что Грузия продолжает оставаться популярным туристическим направлением. В этом году на наш авиационный рынок вышли четыре новые авиакомпании (British Airways, EasyJet, Edelweiss и Transavia-France). Это означает увеличение частоты рейсов, доступ к стратегически важным для нас странам, что приведет к увеличению пассажиропотока и туристических потоков. Правительство Грузии продолжает переговоры со стратегическими международными авиакомпаниями, чтобы видеть больше новых международных авиакомпаний в грузинском секторе авиации и туризма», — заявила Мариам Квривишвили.



По словам замминистра, авиакомпания «Air Serbia» выйдет на авиационный рынок страны и начнет выполнять регулярные рейсы в Тбилиси и Белград.



«Все это будет способствовать укреплению важнейших отраслей нашей страны — туризма и авиации, что окажет положительное влияние на экономику страны», — отметила Мариам Квривишвили.







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