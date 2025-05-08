

18 749 человек воспользовались пенсионными накоплениями

08.05.2025 15:18





По данным Пенсионного агентства Грузии, число участников пенсионной системы составляет один миллион 612 тысяч человек.



Сообщается, что по состоянию на 30 апреля 2025 года накопительной пенсией воспользовались 18 749 человек, им было выдано 79,2 млн лари в качестве пенсий.



«Стоимость пенсионных активов составляет 6,7 млрд лари, в том числе генерированная прибыль превышает 1,6 млрд лари», — говорится в информации пенсионного фонда.







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