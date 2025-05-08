

Швеция выделит два миллиона долларов на поддержку Радио Свобода

08.05.2025 19:30





Швеция выделит два миллиона долларов на поддержку Радио Свобода. Соответствующее заявление сделало правительство Швеции.



Швеция отмечает, что решение оказать финансовую поддержку Радио Свободная Европа/Радио Свобода является частью ее поддержки журналистов и независимых СМИ.



«Поддержка Швецией Радио Свободная Европа помогает журналистам продолжать предоставлять независимую и основанную на фактах информацию в местах, где свобода СМИ ограничена», — говорится в заявлении.



Напомним, несколько недель назад президент США Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий сокращение семи федеральных агентств. Среди них было Глобальное медиа-агентство США, которое курирует Радио Свободная Европа/Радио Свобода и другие федеральные вещатели.





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