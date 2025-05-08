

США и Великобритания подписали торговое соглашение

08.05.2025 23:52





США и Великобритания подписали торговое соглашение. Указанное заявление в Белом доме сделал президент США Дональд Трамп.



По его словам, суть соглашения в том, что Великобритания »в ускоренном порядке» будет проводить американские товары через свои таможенные процедуры, однако он также отметил, »что возможно и окончательное разрешение некоторых деталей».



»Указанным соглашением Великобритания присоединяется к США в утверждении того, что обоюдность и честность являются существенными и жизненно необходимыми принципами международной торговли. Соглашение включает в себя: на миллиарды долларов возросший доступ на рынки для американского экспорта, особенно в агрокультурах, существенно повышает доступ для американского мяса, этанола и, теоретически, для всех продуктов, производимых нашими фермерами,» – заявил Трамп.



По словам премьер-министра Великобритании Кира Стармера, »окончательное разрешение некоторых деталей» соглашения действительно является возможным, но стороны уже »создали непостижимую платформу для будущего».



»При таком президенте и таком премьере мы смогли добиться того, что многие люди пытались сделать в течение долгих лет,» – заявил Стармер и отметил, что »имеет абсолютно историческое предчувствие».





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