

Изменились параметры инфраструктуры глубоководного порта Анаклия

12.05.2025 20:29





Изменились параметры инфраструктуры глубоководного порта Анаклия. Об этом говорится в документации, представленной в Департамент экологического надзора компанией Министерства экономики ООО «Морской порт Анаклия».



Длина волнореза нового порта изменится и составит 1370 метров вместо 1500 метров. Радиус разворотной зоны порта также изменится и сместится немного на север, а ее длина составит 271 метр вместо 300 метров.



Первоначально площадь подходного канала, разворотной площади и волнореза планировалась в размере 123,5 га, но затем была уменьшена до 113,1 га.



Согласно заявке «Морского порта Анаклия», остальные технические характеристики порта и показатели его грузооборота останутся без изменений. Кроме того, максимальная грузоподъемность судов должна быть увеличена с 10 000 до 10 600 TEU.



Изменения также повлияли на объемы донного материала, образующегося в ходе работ по углублению дна. Вместо 20 млн кубометров в районе судоходства объем извлечения материала по обновленным батиметрическим данным составляет 7 млн ​​кубометров.



Правительству Грузии будет принадлежать 51% акций порта Анаклия, а международному инвестору — 49%, хотя инвестор порта будет нести ответственность за инвестирование 600 миллионов долларов на первом этапе.



Правительство Грузии также намерено инвестировать в проект. В прошлом году правительство подписало контракт с компанией Jan De Nul, которая начала строительство морской инфраструктуры порта и работы по углублению дна на его территории.



В государственном бюджете на 2025 год запланировано направить 150 миллионов лари на строительство глубоководного порта Анаклия в этом году. В 2026 году государственные инвестиции должны составить 180 млн лари.



Однако пока неизвестно, кто станет основным инвестором порта Анаклия, поскольку с момента признания CCCC предпочтительным участником международного конкурса прошел почти год — 29 мая 2024 года, а стороны все еще ведут переговоры. Предположительно, предметом переговоров может стать вопрос страхования государством коммерческих рисков инвестора, относительно которого заранее было сделано заявление о том, что правительство не планирует выдавать коммерческие гарантии по проекту.



Кроме того, в 2025 году стало известно, что правительство ведет переговоры с еще одной компанией, которая может присоединиться к консорциуму CCCC. Сама CCCC проект не комментирует.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





