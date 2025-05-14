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Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле составил 7 млрд 755 млн долларов
14.05.2025 09:41
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле составил 7 млрд 755 млн долларов, на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Экспорт: $2, 014 млрд, +14,2%
Импорт: $5, 741 млрд, + 15,7%
Отрицательное сальдо $3,726 млрд, или 48,1% от всего внешнеторгового оборота.
Непосредственно апрель показал резкий рост экспорта, сразу на 41%, до $616 млн и снижение импорта на 3,6% ($1,399 млрд).
За счет чего так вырос экспорт пока не ясно, служба статистики на данный момент опубликовала только общие цифры, без расшифровки по странам и товарным группам.
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