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Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле составил 7 млрд 755 млн долларов


14.05.2025   09:41


Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле составил 7 млрд 755 млн долларов, на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экспорт: $2, 014 млрд, +14,2%
Импорт: $5, 741 млрд, + 15,7%

Отрицательное сальдо $3,726 млрд, или 48,1% от всего внешнеторгового оборота.

Непосредственно апрель показал резкий рост экспорта, сразу на 41%, до $616 млн и снижение импорта на 3,6% ($1,399 млрд).

За счет чего так вырос экспорт пока не ясно, служба статистики на данный момент опубликовала только общие цифры, без расшифровки по странам и товарным группам.


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