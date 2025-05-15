

Министр финансов: Экономика Грузии в очередной раз доказала свою устойчивость

15.05.2025 18:05





В рамках 34-го ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) министр финансов Лаша Хуцишвили выступил с речью на заседании Совета управляющих банка.



Лаша Хуцишвили подчеркнул важность сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития, особенно в сфере финансирования частного сектора, а также рассказал о шагах, предпринятых Грузией в последние годы для увеличения транзитного, инфраструктурного и энергетического потенциала страны.



«Мы тратим около 8 процентов нашего ВВП на капитальные проекты, такие как дорожное и цифровое подключение, а также предоставление основных услуг в городских и сельских районах — при поддержке международных финансовых институтов, включая ЕБРР. Экономика Грузии в очередной раз доказала свою устойчивость, при этом среднегодовой рост за последние четыре года превысил 9,5 процента. У страны есть значительный портфель энергетических проектов, включая запланированную в ближайшем будущем подводную линию электропередачи, которая обеспечит передачу возобновляемой энергии и цифровое подключение. Укрепление потенциала передачи электроэнергии между Европой и Грузией является стратегическим видением долгосрочной энергетической безопасности как для региона, так и для Европейского союза», — заявил министр финансов.



Лаша Хуцишвили также рассказал о стремлениях Грузии к евроинтеграции и перспективах дальнейшего углубления сотрудничества с Европейским банком реконструкции и развития в целях содействия устойчивому экономическому росту.





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