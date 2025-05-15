

Денежные переводы в Грузию из РФ продолжают сокращаться

15.05.2025 20:14





Объем денежных переводов из Россию в Грузию третий год продолжает снижаться, а из ЕС и США – растет. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Грузии (НБГ).



В целом в апреле 2025 года объем денежных переводов в Грузию из-за границы составил 295,5 млн долларов, что на 6,1% больше данных за аналогичный период прошлого года. На страны-члены ЕС приходится почти 45% от всей суммы.



США заняли первое место по сумме переводов, продолжая тенденцию 2024 года, когда Америка впервые потеснила Россию.



Годовой рост обусловлен увеличением объема переводов из Испании (+40,27%) Кыргызстана (+40,26%), Нидерландов (+31,28%), Словакии (+28,1%).



Крупное снижение показали Казахстан (-41,61%) и Россия (-18,85%).



Первая десятка стран по денежным переводам:



США – 54 млн долларов, +17%;

Италия – 50,2 млн долларов, +10%;

Россия – 39,3 млн долларов;

Германия – 24,8 млн долларов, +20%;

Греция – 24,6 млн долларов, +12%;

Израиль – 22,2 млн долларов, 11%;

Турция – 8,6 млн долларов, +6%;

Испания – 7,9 млн долларов;

Кыргызстан – 7,8 млн долларов;

Казахстан – 7,2 млн долларов.

В 2024 году общий объем частных переводов по электронным системам из других стран в Грузию составил 3,3 млрд долларов, что на 18,9% меньше по сравнению с 2023 годом.





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