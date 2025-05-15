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Денежные переводы в Грузию из РФ продолжают сокращаться
15.05.2025 20:14
Объем денежных переводов из Россию в Грузию третий год продолжает снижаться, а из ЕС и США – растет. Об этом свидетельствует статистика Национального банка Грузии (НБГ).
В целом в апреле 2025 года объем денежных переводов в Грузию из-за границы составил 295,5 млн долларов, что на 6,1% больше данных за аналогичный период прошлого года. На страны-члены ЕС приходится почти 45% от всей суммы.
США заняли первое место по сумме переводов, продолжая тенденцию 2024 года, когда Америка впервые потеснила Россию.
Годовой рост обусловлен увеличением объема переводов из Испании (+40,27%) Кыргызстана (+40,26%), Нидерландов (+31,28%), Словакии (+28,1%).
Крупное снижение показали Казахстан (-41,61%) и Россия (-18,85%).
Первая десятка стран по денежным переводам:
США – 54 млн долларов, +17%;
Италия – 50,2 млн долларов, +10%;
Россия – 39,3 млн долларов;
Германия – 24,8 млн долларов, +20%;
Греция – 24,6 млн долларов, +12%;
Израиль – 22,2 млн долларов, 11%;
Турция – 8,6 млн долларов, +6%;
Испания – 7,9 млн долларов;
Кыргызстан – 7,8 млн долларов;
Казахстан – 7,2 млн долларов.
В 2024 году общий объем частных переводов по электронным системам из других стран в Грузию составил 3,3 млрд долларов, что на 18,9% меньше по сравнению с 2023 годом.
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