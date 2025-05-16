

Грузия разрешила частичный проезд армянских грузовиков с алкоголем, но проблема остается - Папоян

16.05.2025 12:04





Грузия разрешила проехать через свою границу нескольким армянским автомашинам с алкоголем, однако проблема с экспортом коньячного спирта еще не решена, заявил министр экономики РА Геворг Папоян.



«К сожалению, должен констатировать, что проблема не решена. Это подразумевает институциональный подход и, в первую очередь, необходимо понять, в чем причины. Для нас непонятны причины сложившейся ситуации, пытаемся найти решение проблемы на определенном уровн», - отметил Папоян на брифинге в четверг.



Министр рассказал, что собирается в ближайшие дни посетить Грузию, чтобы попытаться решить все имеющиеся вопросы на месте.



Об акции протеста



13 мая группа армянских производителей алкогольной продукции провела акцию протеста перед посольством Грузии в Ереване. Они требовали встречи с грузинским послом, чтобы понять, почему производимые ими алкогольные напитки (в основном коньяк), экспортируемые через Грузию в Россию или страны Балтии, подлежат проверкам в транзитной стране.



О спонтанных лабораторных проверках десятков большегрузов из Армении, экспортирующих алкогольную продукцию в Россию или страны Балтии через КПП "Верхний Ларс", сообщается уже около 1,5 месяцев. Из-за задержек на досмотре армянские экспортеры терпят финансовые убытки.





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