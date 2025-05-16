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Объявлены 12 тендеров на газификацию населённых пунктов в Аджарии и Имерети
16.05.2025 15:22
Грузинская газотранспортная компания объявила 12 тендеров на газификацию населённых пунктов в Аджарии и Имерети. Общая стоимость проектов составляет 31,4 миллиона лари.
В рамках тендеров планируется проведение работ по подключению к газоснабжению ряда деревень в Верхней Аджарии, а также в муниципалитетах Харагаули и Чиатура в регионе Имерети.
Компании смогут подать свои предложения в период с 6 по 10 июня. Согласно условиям газотранспортной компании, участники должны иметь опыт выполнения аналогичных по стоимости и сложности работ за последние три года.
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