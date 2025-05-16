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Реформа системной регистрации земли продлена до конца 2025 года


16.05.2025   17:37


По решению правительства Грузии реформа системной регистрации земли продлена до конца 2025 года.

В Кеда состоялась рабочая встреча по вопросам процесса регистрации.

Во встрече приняли участие: первый заместитель мэра Имеда Васадзе, заммэра Мамука Партенадзе, представители Национального агентства публичного реестра и представители мэрии в административных единицах.

На встрече обсудили проблемы и вызовы, возникшие в ходе регистрации.

С 19 мая в муниципалитете возобновляется системная регистрация земель. Граждане, которые не успели принять участие в реформе, смогут бесплатно зарегистрировать земельные участки, находящиеся в их собственности или пользовании.

В процессе регистрации, наряду с представителями Национального агентства публичного реестра, активно будут участвовать и сотрудники местных администраций.


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