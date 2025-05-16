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Реформа системной регистрации земли продлена до конца 2025 года
16.05.2025 17:37
По решению правительства Грузии реформа системной регистрации земли продлена до конца 2025 года.
В Кеда состоялась рабочая встреча по вопросам процесса регистрации.
Во встрече приняли участие: первый заместитель мэра Имеда Васадзе, заммэра Мамука Партенадзе, представители Национального агентства публичного реестра и представители мэрии в административных единицах.
На встрече обсудили проблемы и вызовы, возникшие в ходе регистрации.
С 19 мая в муниципалитете возобновляется системная регистрация земель. Граждане, которые не успели принять участие в реформе, смогут бесплатно зарегистрировать земельные участки, находящиеся в их собственности или пользовании.
В процессе регистрации, наряду с представителями Национального агентства публичного реестра, активно будут участвовать и сотрудники местных администраций.
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