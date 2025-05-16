

Глава НБГ встретилась с Маттео Патроне, вице-президентом ЕБРР по Европе и Кавказу

16.05.2025 18:15





В рамках 34-го ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития президент Национального банка Грузии Натия Турнава и министр финансов Лаша Хуцишвили встретились с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.



По данным Нацбанка, на встрече была подчеркнута важность тесного сотрудничества финансового сектора Грузии с Европейским банком реконструкции и развития.



Президент Национального банка Грузии ознакомила вице-президента Европейского банка реконструкции и развития с позитивными тенденциями в банковском секторе Грузии.



Натия Турнава отметила, что финансовый сектор Грузии является одним из самых растущих и прозрачных в регионе, привлекательным для инвесторов и международных финансовых институтов.



«С точки зрения финансирования финансового сектора Европейский банк реконструкции и развития является одной из ведущих организаций в Грузии. Он уже предоставил нашей финансовой системе 566 миллионов долларов. Наши банки привлекательны для инвесторов и международных финансовых институтов. Помимо того, что это один из самых растущих и прибыльных секторов, он также является одним из самых прозрачных. Поэтому сотрудничество ЕБРР и Грузии оправдано во всех отношениях, и мы ожидаем, что оно продолжится с обычной интенсивностью», — заявила Натия Турнава.







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