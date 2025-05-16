Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Глава НБГ встретилась с Маттео Патроне, вице-президентом ЕБРР по Европе и Кавказу


16.05.2025   18:15


В рамках 34-го ежегодного заседания Европейского банка реконструкции и развития президент Национального банка Грузии Натия Турнава и министр финансов Лаша Хуцишвили встретились с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития по странам Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

По данным Нацбанка, на встрече была подчеркнута важность тесного сотрудничества финансового сектора Грузии с Европейским банком реконструкции и развития.

Президент Национального банка Грузии ознакомила вице-президента Европейского банка реконструкции и развития с позитивными тенденциями в банковском секторе Грузии.

Натия Турнава отметила, что финансовый сектор Грузии является одним из самых растущих и прозрачных в регионе, привлекательным для инвесторов и международных финансовых институтов.

«С точки зрения финансирования финансового сектора Европейский банк реконструкции и развития является одной из ведущих организаций в Грузии. Он уже предоставил нашей финансовой системе 566 миллионов долларов. Наши банки привлекательны для инвесторов и международных финансовых институтов. Помимо того, что это один из самых растущих и прибыльных секторов, он также является одним из самых прозрачных. Поэтому сотрудничество ЕБРР и Грузии оправдано во всех отношениях, и мы ожидаем, что оно продолжится с обычной интенсивностью», — заявила Натия Турнава.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна