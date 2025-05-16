

Turkish Airlines добавит пять дополнительных рейсов в Грузию

16.05.2025 18:35





Turkish Airlines добавит два дополнительных рейса в Тбилиси и три дополнительных рейса в Батуми, в результате чего общее количество рейсов между Грузией и Турцией достигнет 48 в неделю. Об этом сообщает Turkish Airlines.



По данным авиакомпании, расширение увеличит количество рейсов в Тбилиси до 34 в неделю, а в Батуми — до 14 в неделю, что предоставит пассажирам большую гибкость и доступ к уникальной глобальной сети Turkish Airlines через аэропорт Стамбула.



Менеджер офиса Turkish Airlines в Грузии Кенан Инче заявил, что добавление новых частот отражает важность воздушного моста между Грузией и Турцией с точки зрения туризма, торговли и культуры.



«Добавление пяти новых частот отражает нашу твердую веру в стратегическую важность Грузии и растущий рыночный потенциал.



Благодаря 48 еженедельным рейсам мы предоставляем больше возможностей грузинским путешественникам и еще больше укрепляем важный воздушный мост между нашими странами для обмена опытом в сфере туризма, торговли и культуры», — отметил Инс.



Билеты Turkish Airlines на рейсы в Грузию и обратно можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в мобильном приложении, в офисах продаж и в авторизованных турагентствах», — сообщила авиакомпания.







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