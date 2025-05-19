

Внешняя торговля Грузии в январе-апреле 2025 года выросла на 15,3%

19.05.2025 19:06





По предварительным данным Службы статистики Грузии, опубликованным 19 апреля, внешнеторговый оборот Грузии товарами в январе-апреле 2025 года составил 7,76 млрд долларов США, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



По данным Службы статистики, экспорт увеличился на 14,2% до 2,01 млрд долларов США, а импорт увеличился на 15,7% до 5,74 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса за январь-апрель 2025 года составило 3,73 млрд долларов США, что составляет 48,1% внешнеторгового оборота.



В январе-апреле 2025 года доля десяти крупнейших стран-партнеров по экспорту в общем объеме экспорта Грузии составила 80,2%. В тройку крупнейших экспортеров вошли: Кыргызстан (450 млн долларов США), Казахстан (258,4 млн долларов США) и Азербайджан (215,1 млн долларов США).



За тот же период доля десяти крупнейших партнеров по импорту в общем объеме импорта Грузии составила 72,7%. В тройку лидеров вошли: США (881,2 млн долларов США), Турция (814,2 млн долларов США) и Россия (669,6 млн долларов США).



Крупнейшую товарную группу импорта в январе-апреле 2025 года составили легковые автомобили – 966,4 млн долл. США (16,8% от общего объема импорта); Второе место занимают картины, рисунки и пастели (ручной работы), импорт которых составил 481,2 млн. долл. США (8,4%). На третьем месте — нефть и нефтепродукты — 396,5 млн долларов США (6,9% импорта).



Что касается экспорта, в январе-апреле 2025 года первое место в десятке крупнейших экспортных позиций заняли легковые автомобили с объемом 753,9 млн долларов США, что составляет 37,4% от всего экспорта. На втором месте находятся руды и концентраты драгоценных металлов с показателем 96,3 млн долларов США (4,8%), а на третьем месте — алкогольные напитки с показателем 76,5 млн долларов США (3,8%).



Источник: Civil Georgia

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