|
|
|
Министр экономики обсудил с премьер-министром Катара вопросы торгово-экономического сотрудничества стран
20.05.2025 19:22
Первый вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили обсудил перспективы развития торгово-экономических отношений между Грузией и Государством Катар в ходе встречи с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани. Встреча прошла в рамках визита первого вице-премьер-министра в Катар.
«У нас состоялась очень интересная встреча с премьер-министром Катара. Разговор коснулся сотрудничества в инвестиционной сфере, перспектив взаимодействия стран в сфере туризма и торговли. В целом Катар и его правительство настроены к Грузии очень позитивно. Надеюсь, что в текущем году состоятся двусторонние визиты на высоком уровне как со стороны Катара, так и со стороны Грузии, и это будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между нашими странами», — заявил Леван Давиташвили.
Грузинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром принимает участие в Пятом Катарском экономическом форуме. Форум проводится под патронажем эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и при поддержке Bloomberg, в нем принимают участие более 2500 мировых лидеров как из стран Персидского залива, так и со всего мира. В рамках форума министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили совместно с заместителем министра иностранных дел Александром Хвтисиашвили провели встречи с представителями стран Персидского залива. По его словам, разговор затронул тему углубления торгово-экономических отношений в различных сферах, как с Катаром, так и с другими странами Персидского залива.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна