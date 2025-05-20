

Министр экономики обсудил с премьер-министром Катара вопросы торгово-экономического сотрудничества стран

20.05.2025 19:22





Первый вице-премьер-министр Грузии, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили обсудил перспективы развития торгово-экономических отношений между Грузией и Государством Катар в ходе встречи с премьер-министром Катара шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани. Встреча прошла в рамках визита первого вице-премьер-министра в Катар.



«У нас состоялась очень интересная встреча с премьер-министром Катара. Разговор коснулся сотрудничества в инвестиционной сфере, перспектив взаимодействия стран в сфере туризма и торговли. В целом Катар и его правительство настроены к Грузии очень позитивно. Надеюсь, что в текущем году состоятся двусторонние визиты на высоком уровне как со стороны Катара, так и со стороны Грузии, и это будет способствовать дальнейшему углублению торгово-экономических отношений между нашими странами», — заявил Леван Давиташвили.



Грузинская делегация во главе с первым вице-премьер-министром принимает участие в Пятом Катарском экономическом форуме. Форум проводится под патронажем эмира шейха Тамима бин Хамада Аль Тани и при поддержке Bloomberg, в нем принимают участие более 2500 мировых лидеров как из стран Персидского залива, так и со всего мира. В рамках форума министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили совместно с заместителем министра иностранных дел Александром Хвтисиашвили провели встречи с представителями стран Персидского залива. По его словам, разговор затронул тему углубления торгово-экономических отношений в различных сферах, как с Катаром, так и с другими странами Персидского залива.







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