

В Женеве состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию вступления Грузии в ВТО

22.05.2025 13:29





В швейцарском городе Женева, в штаб-квартире Всемирной торговой организации (ВТО), состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 25-летию членства Грузии в ВТО.



Мероприятие было организовано Постоянным представительством Грузии при Отделении ООН в Женеве и других международных организациях, и в нём приняла участие генеральный директор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала.



В торжественном мероприятии приняли участие и выступили с приветственными речами министр по делам беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты Михаил Сарджвеладзе, заместитель министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе, посол Грузии в Швейцарии Реваз Ломинадзе, а также представители дипломатического корпуса и другие приглашённые гости.



В своём выступлении заместитель министра поздравил участников мероприятия с 25-й годовщиной вступления Грузии в ВТО и поблагодарил секретариат организации за оказанную поддержку.



«Сегодня Грузия гордится тем, что признана надёжным торговым партнёром, лидером либеральных экономических принципов и преданным участником многосторонней торговой системы. ВТО сыграла ключевую роль в этом прогрессе, обеспечив стабильную торговую основу, поощряя диалог, реформы и сотрудничество», — заявил Геннадий Арвеладзе.



Как отметил заместитель министра, несмотря на то, что ВТО предоставляет возможности глобальной интеграции, Грузия продолжает заключать преференциальные торговые соглашения как внутри региона, так и за его пределами. По его словам, у Грузии есть множество соглашений о свободной торговле, охватывающих качественные рынки с более чем 2,3 миллиардами потребителей, что обеспечивает грузинскому частному сектору улучшенный доступ к рынкам.



По словам Арвеладзе, Грузия активно участвовала в инициативах ВТО, направленных на укрепление многосторонней торговой системы. Он отметил, что 25 лет назад вступление Грузии в ВТО стало решающим шагом на пути интеграции в глобальную экономику.



«Это было обязательство проводить политику в соответствии с международными стандартами, способствовать прозрачности и активно участвовать в глобальной торговой системе. С тех пор Грузия прошла значительную торгово-экономическую трансформацию. Мы построили более открытую, устойчивую и конкурентоспособную экономику, создали предсказуемую торговую среду, благоприятную для инвесторов. Наши экспортеры пользуются расширенным доступом к мировым рынкам, а потребители — широким выбором высококачественных товаров и услуг», — отметил Арвеладзе.



В рамках мероприятия была организована выставка, на которой была представлена информация о проведённых Грузией экономических реформах с момента вступления во Всемирную торговую организацию.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





