

Представитель ВТО: Грузия является примером того, как страна использует членство в ВТО для модернизации своей экономики

22.05.2025 15:21





«То, чего достигла Грузия за последние 25 лет, действительно является примером того, как страна использует свое членство во Всемирной торговой организации для модернизации своей экономики», — заявила Маи Кошикава, глава Директората по вопросам членства в ВТО, которая присутствовала на церемонии, посвященной 25-й годовщине вступления Грузии в ВТО, в штаб-квартире организации в Женеве, Швейцария.



«Мы начали сотрудничество с Грузией 25 лет назад с процесса вступления в организацию. Это очень важный день для Грузии, но это также очень важный день для Всемирной торговой организации, потому что мы очень гордимся Грузией. То, чего достигла Грузия за последние 25 лет, является поистине примером того, как страна использует свое членство во Всемирной торговой организации для модернизации своей экономики, а затем для содействия экономическому развитию, для диверсификации своей экономики, чтобы стать своего рода экономическим центром», — заявила Маи Кошикава.



Как отметила глава Директората по членству организации, Грузия является транспортным и торговым узлом и стремится повысить международную узнаваемость страны.



«Трудно представить себе другую страну, которая была бы столь же образцовой как Грузия. Поэтому у меня есть просьба к Грузии: поделитесь, пожалуйста, своим опытом о преимуществах членства в ВТО для страны, для людей, особенно поделитесь этим с теми, кто еще находится в процессе вступления. В регионе осталось еще несколько таких стран», — отметила Маи Кошикава.







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