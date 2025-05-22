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Европопарламент поддержал введение 100%-ных тарифов на удобрения и сельхозпродукцию из России и Беларуси
22.05.2025 18:39
Европейский парламент поддержал введение 100-процентных тарифов на удобрения и сельскохозяйственную продукцию, ввозимые из России и Беларуси, - указанную информацию распространяет агентство Reuters.
По сводкам агентства, в течение последующих трех лет тарифы на ввоз определенного перечня удобрений из России и Беларуси возрастут с 6.5% до около 100%, что фактически вызовет остановку импорта.
Также на ввоз продукции сельского хозяйства будет введена дополнительная таможенная пошлина в размере 50%.
Предполагается, что возросшие тарифы вступят в силу с 1 июля.
По заявлению Евросоюза, введение тарифов будет способствовать росту внутреннего производства.
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