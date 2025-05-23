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Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия Радио Грузии
23.05.2025 20:31
Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия Радио Грузии.
Как говорится в информации НБГ, выпуская монету, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий.
«Ровно столетие назад, в 1925 году, в Грузии началось первое радиовещание. Создание радио, наряду с крупным техническим достижением, стало знаковым событием в общественной и культурной жизни страны.
Радио Грузии — одна из старейших радиостанций Европы. «Золотой фонд» радио — это аудиолетопись страны. Примечательно, что недавно Грузинскому радио был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия. До создания телевидения Грузинское радио было единственным вещателем в стране.
В следующем году, выпустив коллекционную монету, посвященную столетию Радио Грузии, Национальный банк продолжит традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий», — говорится в информации.
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