

Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия Радио Грузии

23.05.2025 20:31





Национальный банк Грузии планирует выпустить коллекционную монету в честь 100-летия Радио Грузии.



Как говорится в информации НБГ, выпуская монету, Национальный банк продолжает традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий.



«Ровно столетие назад, в 1925 году, в Грузии началось первое радиовещание. Создание радио, наряду с крупным техническим достижением, стало знаковым событием в общественной и культурной жизни страны.



Радио Грузии — одна из старейших радиостанций Европы. «Золотой фонд» радио — это аудиолетопись страны. Примечательно, что недавно Грузинскому радио был присвоен статус нематериального памятника культурного наследия. До создания телевидения Грузинское радио было единственным вещателем в стране.



В следующем году, выпустив коллекционную монету, посвященную столетию Радио Грузии, Национальный банк продолжит традицию вносить вклад в популяризацию важных для страны событий», — говорится в информации.







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