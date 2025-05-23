

В l квартале на внешнатных сотрудников правительство потратило 153 млн лари

23.05.2025 21:35





В l квартале 2025 года правительство "Грузинской мечты" потратило из бюджета рекордную сумму — 153 миллиона лари — на оплату труда внештатных сотрудников. Это на 28,6 миллиона лари больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.



Кроме того, в самом 2024 году правительство выплатило рекордные 606 миллионов лари зарплат внештатным служащим. При этом оплата труда этой категории сотрудников сохраняет тенденцию к росту из года в год. Соответственно, ожидается, что в текущем году эта сумма вновь увеличится.



Что касается штатных сотрудников, их зарплаты составили 685 миллионов лари — на 95 миллионов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





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