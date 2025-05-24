

Евросоюз обсуждает отключение более 20 российских банков от международной системы SWIFT

24.05.2025 14:03





Евросоюз обсуждает отключение более 20 российских банков от международной системы SWIFT, - указанную информацию, со ссылкой на свой источник, распространяет издание Bloomberg.



По сведениям издания, в рамках 18-го пакета санкций в отношении России Евросоюз обсуждает отключение от международной системы SWIFT более 20 российских банков, сокращение лимитов на нефть, а также вопрос введения запретов на закупку газа по газопроводу «Северный поток».



Также, по информации издания, Евросоюз хочет расширить санкции против «теневого флота» России.



По сообщению источника издания, Европейская комиссия уже начала переговоры по указанным вопросам со странами-членами Евросоюза.





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