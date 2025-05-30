

Трамп обвинил Китай в нарушении договоренностей по торговле

30.05.2025 21:56





Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в нарушении договоренности, в соответствии с которой он недавно резко снизил введенные им же пошлины на импорт в Соединенные Штаты китайских товаров.



«Две недели назад экономика Китая оказалась в серьезной опасности! Очень высокие тарифы, которые я установил, сделали практически невозможной торговлю Китая с рынком Соединённых Штатов, который, безусловно, является номером один в мире. Мы, по сути, полностью прекратили торговлю с Китаем, и для них это стало разрушительным. Многие фабрики закрылись, и, мягко говоря, начались «гражданские волнения». Я увидел, что происходит, и мне это не понравилось — не для нас, а для них. Я быстро заключил СДЕЛКУ с Китаем, чтобы спасти их от того, что, как я думал, станет для них очень плохой ситуацией, и я не хотел этого допустить. Благодаря этой сделке всё быстро стабилизировалось, и Китай вернулся к обычному ведению бизнеса. Все были довольны! Это хорошая новость!!! А плохая новость в том, что Китай, возможно, что неудивительно для некоторых, ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИЛ НАШЕ СОГЛАШЕНИЕ. Так что из меня больше не выйдет «КЛАССНОГО ПАРНЯ»!», - написал Трамп в социальной сети Truth Social.



Как отмечает агентство Reuters, недавнее соглашение между США и Китаем о снижении трёхзначных торговых пошлин на 90 дней вызвало мощный рост на мировых фондовых рынках. Однако эта договоренность никак не затронула основные причины, по которым администрация Трампа ввела тарифы на китайские товары, а именно - давние претензии США к доминирующей роли государства в китайской экономике и её ориентации на экспорт. Эти вопросы были отложены для обсуждения в ходе будущих консультаций.



Переговоры США с Китаем по вопросам торговли «немного застопорились», и для того чтобы довести сделку до конца, вероятно, потребуется прямое участие президента Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил в четверг министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News. Бессент отметил, что переговоры идут тяжело, но что он ожидает их продолжения в ближайшие недели.





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