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Иностранные пользователи банка «Credo» ежемесячно оплачивают 10-30 лари


01.06.2025   17:56


Пользователи банка «Credo», которые не пользуются картами и счетами на территории Грузии, теперь ежемесячно оплачивают 10-30 лари (около 11$).

Комиссия за «Cross Border Fee» взимается с лиц, имеющих иностранное гражданство и пользующихся активной картой «Кредо Банка», за исключением лиц, которые: пользуются привилегированным сервисом и\или являются гражданами Украины. Комиссия будет взиматься в месяце, следующем за каждым отчетным месяцем, по следующему принципу:

▪️ Если в течение предыдущего календарного месяца клиентом была совершена хотя бы одна транзакция по карте через POS-терминал и/или банкомат на территории Грузии, комиссия «Cross Border Fee» составит 0 лари.

▪️ Если клиент зафиксировал хотя бы одну карточную транзакцию, осуществленную с помощью карты «Кредо Банка» в POS-терминале и/или банкомате в течение последних 3 последовательных календарных месяцев, размер составляет 10 лари.

▪️ Если в течение последних 3 последовательных календарных месяцев клиентом не было зафиксировано ни одной карточной транзакции, осуществленной с помощью карты «Кредо Банка» в POS-терминале и/или банкомате на территории Грузии, то размер составляет 30 лари.


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