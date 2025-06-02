

Китай и Грузию связал торговый железнодорожный маршрут

02.06.2025 19:00





24 мая грузовой поезд отправился из китайского города Ухань в направлении Грузии. Среди груза — техника, сельскохозяйственные машины, стройматериалы и другие товары на сумму примерно 14,82 миллиона юаней, сообщает правительство Уханя.



Цитата. «Грузия, являясь ключевым узлом Экономического пояса Шелкового пути, играет важную роль в соединении Европы и Азии», — пишут китайские власти.



В течение 18 дней экспресс следует через Казахстан, затем по паромной линии из порта Актау пересечет Каспийское море до Баку, после проедет Тбилиси и остановится в черноморском порту города Поти.



Контекст. Грузия стала конечной точкой маршрута China-Europe Express впервые. Запуск маршрута происходит на фоне потепления в грузино-китайских отношениях. В мае 2024 года между Грузией и Китаем был установлен.





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