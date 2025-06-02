

В Грузии на полгода отложены новые регуляции о пассажироперевозках

02.06.2025 19:04





В Грузии на полгода отложено вступление в силу запрета на регулярную перевозку пассажиров микроавтобусами на расстояние более 150 км.



Поправки внесены в «Правила и условия эксплуатации автовокзалов и автостоянок».



Согласно документу, постановление должно вступить в силу с 1 января 2026 года.



В том числе речь идет о маршрутах Тбилиси-Кутаиси, Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди.



На расстояния более 150 километров для регулярных рейсов будет допускаться использование автобусов категории М3, с количеством мест для пассажиров не менее 35, класса III и не ниже «категории безопасности ЕВРО IV» или автобусов, возраст которых не превышает 20 лет с даты выпуска.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





