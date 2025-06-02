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В Грузии на полгода отложены новые регуляции о пассажироперевозках


02.06.2025   19:04


В Грузии на полгода отложено вступление в силу запрета на регулярную перевозку пассажиров микроавтобусами на расстояние более 150 км.

Поправки внесены в «Правила и условия эксплуатации автовокзалов и автостоянок».

Согласно документу, постановление должно вступить в силу с 1 января 2026 года.

В том числе речь идет о маршрутах Тбилиси-Кутаиси, Тбилиси-Батуми, Тбилиси-Зугдиди.

На расстояния более 150 километров для регулярных рейсов будет допускаться использование автобусов категории М3, с количеством мест для пассажиров не менее 35, класса III и не ниже «категории безопасности ЕВРО IV» или автобусов, возраст которых не превышает 20 лет с даты выпуска.


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