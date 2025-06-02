

Кобахидзе: Средний экономический рост страны в 2024 году равнялся 9,4%

02.06.2025 21:25





В 2021-2024 годах средний экономический рост страны составил 9,7%, а в 2024 году - 9,4%, что делает Грузию одной из стран с самой быстрорастущей экономикой в ​​мире, - об этом говорится в ежегодном докладе премьер-министра Ираклия Кобахидзе, который он представит парламенту 27 июня.



Кроме того, согласно документу, в 2024 году уровень безработицы рекордно снизился до 13,9%, а число занятых достигло исторического максимума - 1,4 млн.



«Несмотря на глобальную геополитическую напряженность, правительство Грузии твердо продолжает реализацию стратегических целей, определенных правительственной программой, и успешно ведет страну по пути мирного, устойчивого и инклюзивного развития. Разумная экономическая политика, структурные реформы и высокая макроэкономическая дисциплина позволили эффективно преодолевать внешние шоки и сохранять высокие темпы экономического роста.



В постпандемический период, в частности в 2021-2024 годах, средний экономический рост страны составил 9,7%, а в 2024 году - 9,4%, что делает Грузию одной из стран с самой быстрорастущей экономикой в ​​мире. Экономическому росту способствует как укрепление внутреннего потребления, так и увеличение экспорта услуг - включая значительное увеличение доходов от туризма и транспортного сектора.



По предварительным данным, 2025 год также начался сильной экономической активностью - в первом квартале средний рост составил 9,3%. Параллельно сохранялась низкая инфляция, которая в 2024 году была в среднем в пределах 1,1%. Стабильность инфляции, основанная на росте продуктивности и разумной фискально- финансовой политике, стала одним из главных символов экономической устойчивости страны.



Экономическая динамика прямо отразилась на рынке труда. В 2024 году уровень безработицы рекордно снизился до 13,9%, а число занятых достигло исторического максимума - 1,4 млн», - говорится в документе.





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