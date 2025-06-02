

Иностранные граждане держат в грузинских банках вклады на 9,3 млрд лари

02.06.2025 21:28





По состоянию на апрель 2025 года иностранные граждане держат вклады на 9,3 млрд, — это на 18% больше показателей прошлого года и 28,5% от всех депозитов физических лиц.



Наибольший объём денег в грузинских банках хранят россияне, а именно 3,44 млрд лари, что составляет 37% от всех вкладов иностранных резидентов.



На втором месте находятся граждане Израиля с 1,02 млрд лари, а на третьем — украинцы с 558 млн лари сбережений в грузинских банках.



Статистика депозитов иностранных резидентов в банках Грузии по состоянию на апрель 2025 года:



Россия — 3 442 912 530 лари

Израиль — 1 023 568 590 лари

Украина — 558 310 140 лари

Азербайджан — 372 206 760 лари

Британские Виргинские острова — 372 206 760 лари

Беларусь — 372 206 760 лари

Великобритания — 279 155 070 лари

США — 186 103 380 лари

Малайзия — 186 103 380 лари

Германия — 93 051 690 лари

Китай — 93 051 690 лари

Другие страны — 2 047 137 180 лари





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