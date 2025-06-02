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Иностранные граждане держат в грузинских банках вклады на 9,3 млрд лари
02.06.2025 21:28
По состоянию на апрель 2025 года иностранные граждане держат вклады на 9,3 млрд, — это на 18% больше показателей прошлого года и 28,5% от всех депозитов физических лиц.
Наибольший объём денег в грузинских банках хранят россияне, а именно 3,44 млрд лари, что составляет 37% от всех вкладов иностранных резидентов.
На втором месте находятся граждане Израиля с 1,02 млрд лари, а на третьем — украинцы с 558 млн лари сбережений в грузинских банках.
Статистика депозитов иностранных резидентов в банках Грузии по состоянию на апрель 2025 года:
Россия — 3 442 912 530 лари
Израиль — 1 023 568 590 лари
Украина — 558 310 140 лари
Азербайджан — 372 206 760 лари
Британские Виргинские острова — 372 206 760 лари
Беларусь — 372 206 760 лари
Великобритания — 279 155 070 лари
США — 186 103 380 лари
Малайзия — 186 103 380 лари
Германия — 93 051 690 лари
Китай — 93 051 690 лари
Другие страны — 2 047 137 180 лари
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