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Credo Bank ввел ежемесячную комиссию для клиентов за границей, не пользующихся услугами банка в Грузии
03.06.2025 17:03
По вступившим 26 мая изменениям в пользовательское соглашение, иностранцам нужно будет платить комиссионные в 30 лари каждый месяц, если они не пользуются картой на территории Грузии.
Детали. По сообщению самого банка, cross border fee составит:
• 0 лари, если была осуществлена хотя бы одна карточная транзакция (по терминалу или в банкомате) в Грузии за последний месяц;
• 10 лари, если транзакция была сделана за последние 3 месяца;
• 30 лари, если за последние три месяца не было транзакций.
Что имеется в виду под транзакцией. Вывод средств из банкомата с карты Credo или оплата через терминал. Произведенные через мобильный банк платежные операции — например пополнение мобильного телефона — считаться не будут.
Исключения. Граждане Украины, а также пользователи Rcheuli — это премиум-сервис Credo, аналогичный Solo у Bank of Georgia или Concept у TBC. Rcheuli обойдется в сумму от 20 лари в месяц.
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